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Ситуация на Украине 17 минут назад
Украинского эксперта "с концами" выгнали из "60 минут"
В эфире программы "60 минут" во время прямого включения из Донбасса ведущий Евгений Попов жестко удалил из студии украинского эксперта Всеволода Непогодина за оскорбления, неприличную брать и вызывающие жесты. Украинец прокомментировал рассказ начальника пресс-службы милиции ДНР Даниила Безсонова об обстреле мечети, назвав жителей Донбасса террористами.
Ольга Скабеева заверила, что "так называемый украинский эксперт Всеволод Непогодин больше никогда не появится в программе. Он проявил неуважение к российским зрителям и жителям Донбасса".
Обстрел мечети "Ахать Джами" в Донецке произошел во время празднования одного из главных мусульманских праздников — Ураза-байрама. Представитель ДНР поделился подробностями: "Сегодня утром украинские боевики открыли минометный огонь по мечети. Это был целенаправленный огонь, велся с позиций 57 бригады. Об исламском празднике они знали. История этой войны говорит о том, что любой религиозный праздник подразумевает под собой интенсивность обстрелов со стороны украинских боевиков. Сегодняшний день не стал исключением".
В мечети и рядом с ней находилось очень много людей. По счастливой случайности, никто не пострадал.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту артиллерийского обстрела мечети в Донецке украинскими военнослужащими. В свою очередь председатель мусульманской общины Донецка Рашид Брагин заявил, что представители мусульманских общин и духовенства ДНР в связи с обстрелом мечети направят обращение к мировому сообществу, чтобы повлиять на украинские власти.
Безсонов обратил внимание, что в тот самый момент, когда Зеленский просит натовской помощи, чтобы, в том числе, победить Донбасс, на линии соприкосновения интенсивность огня и обстрелов увеличивается.
Он уточнил, что с момента инаугурации Зеленского по сегодняшний день зафиксировано только по ДНР более 120 случаев нарушения режима прекращения огня со стороны украинских боевиков. При этом было выпущено почти 500 мин, а также артиллерийские снаряды. Повреждения получили более 30 домов. Только за последнюю неделю ранено семь мирных жителей, из них – двое детей.
Также Безсонов подчеркнул, что во время приезда на позиции ВСУ в ЛНР Владимир Зеленский не обратился к своим военнослужащим со словами о готовности соблюдения мирных соглашений. Кроме того, посетив "отжатый" у местных жителей дом, он даже не поинтересовался, чье это жилье, и не пообщался с мирным населением.
"Поэтому никаких надежд мы не питаем по поводу Зеленского как президента мира. Еще во время предвыборной кампании он говорил о том, что для окончания войны нужно просто перестать стрелять. Но, как мы видим, интенсивность огня только увеличивается. Никаких предпосылок к миру нет. Пока западные хозяева Украины видят большой смысл в этой войне и имеют личную выгоду, она не прекратится. И Зеленский вряд ли пойдет против своих партнеров", — заключил Безсонов.
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