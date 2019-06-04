Зеленский и Дуда будут бороться против "Северного потока-2"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев и Варшава должны тесно сотрудничать в энергетической сфере и противодействовать проекту газопровода "Северный поток-2".

Как передает ТАСС, об этом он проинформировал мировую общественность по итогам своей встречи в Брюсселе с президентом Польши

Анджеем Дудой.

По его словам, данная политика предполагает, одновременно сохранение стратегической роли украинской газотранспортной системы, угрозу которой, по мнению Зеленского и Дуды "несет Россия".

Президент Украины подчеркнул, что вместе со своим польским коллегой будет бороться за то, чтобы Евросоюз присоединился к позиции Киева и Варшавы.

В свою очередь, министр иностранных дел Германии Хайко Маас рассказал журналистам, что во время своих переговоров с Зеленским в Киеве 31 мая, украинский президент в беседе с ним не поднимал тему строительства "Северного потока-2".

Газопровод "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубических метров голубого топлива ежегодно от побережья России через Балтийское море до Германии. Его стоимость оценивается в 9,5 миллиардов евро, а запуск ожидается до конца 2019 года.