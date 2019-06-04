UFC официально подтвердил бой Нурмагомедов – Порье

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, российский боец Хабиб Нурмагомедов проведет свой следующий бой против американца Дастина Порье, об этом сообщила пресс-служба промоушена.

"Контракты подписаны. Наш чемпион возвращается", – сообщает UFC Russia в социальной сети Instagram. Поединок пройдет в Абу-Даби в рамках турнира UFC 242 и состоится 7 сентября 2019 года.

В октябре прошлого года Нурмагомедов победил Конора Макгрегора в бою за титул чемпиона мира в легком весе UFC. После боя произошла потасовка с участием обоих бойцов, за что и россиянин и ирландец были дисквалифицированы на длительный срок.

Напомним, Всего в активе 30-летнего россиянина 27 боев, во всех из которых он одержал победы, а у Порье 25 побед в 31-м поединке.