Всемирный банк: рост ВВП России в 2018 году достиг пика за последние шесть лет

Темпы роста российской экономики в прошлом году достигли рекордной отметки в 2,3% за последние шесть лет, несмотря на санкции, введенные против России.

Как говорится в докладе Всемирного банка (ВБ), ускорение произошло при поддержке роста цен на нефть, вклада чистого экспорта, а также в результате влияния таких факторов, как строительные проекты, связанные с энергетикой и проведением чемпионата мира по футболу.

Прогноз по росту экономики России в 2019 году понижен до 1,2% с 1,4%, которые прогнозировались в апреле. Причина — сокращение добычи нефти и ужесточение денежно-кредитной политики в сочетании с повышением налога на добавленную стоимость.

Прогноз по росту валового внутреннего продукта на следующие два года остался без изменений — до 1,8%, сообщает ТАСС.

ВВП — макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления.