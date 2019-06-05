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5 июня 201900:20

В Чехии прошла самая большая акция протеста после 1989 года

В Чехии прошла самая большая акция протеста после 1989 года

Больше 120 тысяч человек вышли на акцию протеста в Праге с требованием отставки премьер-министра Чехии Андрея Бабиша.

Люди заполнили весь центр города и собрались на Вацлавской площади. Они обратились к главе правительства, которого подозревают в мошенничестве и конфликте интересов: якобы компании, связанные с ним, получили два миллиона евро субсидий от Евросоюза.

Демонстранты также потребовали ухода с поста недавно назначенной министра юстиции Марии Бенешовой. Они опасаются, что та может защитить премьера от суда.

Сама акция стала одной из самых крупных для Чехии — столько людей не выходили на протесты со времен бархатной революции 1989 года, передает телеканал "Россия 24".

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