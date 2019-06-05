Крупнейший банк Германии конфисковал 20 тонн венесуэльского золота

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн принадлежащего Венесуэле золота из-за невыполнения ею финансового соглашения по выплате полученного в 2016 году кредита.

По данным агентства Bloomberg, в рамках подписанного в 2016 году соглашения Венесуэла получила кредит от банка на сумму в 750 миллионов долларов и предоставила 20 тонн золота в качестве залога.

Сообщается, что Венесуэла не выполнила условия соглашения, срок которого должен был истечь в 2021 году, в связи с чем банк решил досрочно прекратить его действие и конфисковать золото.

Представители Deutsche Bank и Центрального банка Венесуэлы отказались комментировать ситуацию, сообщает РИА Новости.

В ноябре 2018 года 80 тонн венесуэльского золота на сумму 1,2 млрд долларов присвоила Великобритания под давлением со стороны США.

1 ноября того же года президент США подписал указ о запрете для американских граждан и компаний на участие в сделках по продаже и покупке золота Венесуэлы.

В феврале в ходе выступления в Совете Безопасности ООН постоянный представитель России Василий Небензя сказал, что в течение последнего времени Вашингтон и Лондон ограбили венесуэльский народ в общей сложности на 30 миллиардов долларов в нефтяных и банковских активах. "Давайте называть вещи своими именами: у нас на глазах нагло грабят суверенную страну, пытаются довести ее до нищенства с тем, чтобы в рамках непризнанной международным правом концепции гуманитарной интервенции и ответственности по защите сменить неугодный режим", — подчеркнул он.