Минюст придумал новые алименты: мнение адвокатов

Минюст предложил обязать разведенных родителей дополнительно оплачивать ребенку жилье. Соответствующий законопроект размещен на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Это будет возможно при одновременном соблюдении трех условий. Во‑первых, ни у ребенка, ни у родителя, с которым он живет, нет пригодной для постоянного проживания недвижимости. Во‑вторых, мать или отец должны находиться в трудной жизненной ситуации, то есть не иметь возможности тратиться на жилье. В‑третьих, сам плательщик алиментов должен быть трудоспособным.

Решать, нужно ли дополнительно что-то взыскивать с родителя или нет, суд будет, исходя из материального и семейного положения родителей и детей.

Некоторые адвокаты считают неоднозначным этот законопроект.

"На данный момент существует проблема, что алименты не платят вообще. Не платятся они и под воздействием исполнительных мер, ни даже под страхом уголовной ответственности", — сказал РИА Новости адвокат Алексей Михальчик.

Скептически относится к этой идее и адвокат Мария Куракина, отметив, что по законодательству алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их родителей ежемесячно. Учитывая уровень зарплат, можно рассчитать, что данные суммы зачастую находятся на уровне прожиточного минимума, а то и ниже. По ее словам, в законопроекте следует просчитать характеристики жилья для алиментообязанного родителя.

Недавно в Федеральной службе судебных приставов России назвали категории должников, которые чаще всего попадают в число невыездных. Из 3,3 млн действующих постановлений по ограничению выезда 16% (524 тыс.) вынесены в отношении должников по алиментам.