Сергей Игнашевич: судьба подарила шанс начать карьеру в клубе, который меня воспитал

Сергей Игнашевич назначен на пост главного тренера московского "Торпедо". Бывший защитник сборной России и столичных "Локомотива" и ЦСКА заявил, что рад получить серьезную работу.

"Я очень рад, даже счастлив, потому что получил серьезную работу, к которой я готовился и стремился. А также счастлив от того, что судьба подарила мне шанс начать свою карьеру в клубе, который, по сути, меня воспитал, – приводит слова Игнашевича пресс-служба "черно-белых". – "Торпедо» всегда было у меня в сердце и памяти, и я даже не знаю, как описать эмоции, когда ты возвращаешься после длинного пути к себе домой. Это невероятное чувство".

Игнашевич сообщил, что уже пообщался с футболистами "Торпедо": "мне очень понравилось наше общение. Я увидел, что игроки рады тому, что в их карьере появился новый вызов, и они очень хотят проявить себя на уровне ФНЛ. Думаю, что наши амбиции совпадают", – подытожил 39-летний специалист.

На счету Сергея 489 игр, 41 гол и 16 результативных передач в российской премьер-лиге, а также 127 матчей и восемь голов в футболке сборной России.

Напомним, что новый сезон "Торпедо" начнет в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), куда клуб пробился по итогам минувшего сезона в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ). В зоне "Центр" торпедовцы заняли первое место под руководством Игоря Колыванова.