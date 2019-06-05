"Ямал" застрял: у самого мощного российского спутника проблемы с двигателем

Спутник "Ямал-601" – один из самых мощных российских спутников связи – не вышел на рабочую орбиту. Как полагают, причина не в ракете-носителе (она сработала без проблем), а в двигателях самого спутника, сделанного европейской компанией.

Отделение аппарата прошло штатно: ракета-носитель "Протон-М" с разгонным блоком вывела спутник в расчетную точку. Однако после отделения один из двигателей "Ямала-601" выдал ошибочный вектор тяги, который невозможно было компенсировать другими двигателями. Его отключили.

Проект "Ямал-601" входит в Федеральную целевую программу по развитию телерадиовещания в РФ, сообщает ТАСС.

Спутник был произведен европейской компанией Thales Alenia Space и запущен 30 мая с Байконура.

Нынешний пуск стал первым для носителей типа "Протон-М" в 2019 году. Следующий запуск состоится в конце июня, такая же ракета отправит в космос космическую обсерваторию "Спектр-РГ". Благодаря ей можно будет делать снимки Вселенной в рентгеновском диапазоне.