5 июня 201903:00
Рафаэль Надаль: поединок с Федерером в полуфинале Roland Garros – это нечто особенное
В полуфинале Открытого чемпионата Франции по теннису Рафаэль Надаль встретится с Роджером Федерером. Испанский теннисист поделился ожиданиями от предстоящего противостояния со швейцарцем.
"Поединок с Роджером в полуфинале – это нечто особенное. Наши карьеры двигались параллельно, и это будет еще один эпизод, – приводит слова Надаля Gotennis.Ru. – Очень рад, что он произойдет. Мы оба постараемся показать хорошую игру".
Теннисисты встречались между собой 41 раз: 25 побед на счету испанца и 16 у швейцарца. "Встречи с Федерером всегда складываются нелегко. Он действует на высочайшем уровне. Конечно, я тоже играю достаточно уверенно, но против Роджера надо сыграть очень, очень хорошо. Надеюсь, что мне это удастся", – подытожил Надаль.
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