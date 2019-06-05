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Стрельба в Америке 1 час назад

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5 июня 201903:30

В США арестовали полицейского, который бездействовал во время бойни во Флориде

Полицейский охранник школы американского города Паркленд во Флориде, в которой в прошлом году было убито более десяти человек, арестован по обвинению в преступной халатности и лжесвидетельстве.

Стрельба в школе произошла 14 февраля 2018 года. Вскоре после трагедии полиция задержала бывшего ученика этой школы Николаса Круза 1999 года рождения. Он признался в содеянном. Суд выдвинул против Круза обвинения в убийстве 17 человек и покушении на убийство еще 17 человек. Ему грозит смертная казнь.

Через полтора года, в июне 2019-го, был арестован 56-летний бывший заместитель шерифа округа. Отмечается, что он не сделал абсолютно ничего, чтобы остановить стрельбу в школе, где отвечал за безопасность.

Выяснилось, что он в самый разгар трагедии отошел подальше от места преступления и рекомендовал бойцам прибывшего спецназа держаться на расстоянии более 150 метров от здания школы, сообщает ТАСС.

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