Римас Куртинайтис: нужно приложить все силы, чтобы обыграть ЦСКА

В первом матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ "Химки" сыграют с ЦСКА. Главный тренер подмосковной команды Римас Куртинайтис поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с армейцами.

"Нам повезло дойти до финальной серии полным составом, но сейчас у нас есть потеря – Янис Тимма, который из-за перелома пальца ноги пропустит серию с ЦСКА. И все же, на мой взгляд, это не делает нашу команду слабее духом и в плане настроя, – приводит слова Куртинайтиса пресс-служба "Химок". – Думаю, в этом году у нас хорошие шансы побороться с ЦСКА, все будет зависеть от нашей энергии".

"Несмотря на получение путевки в Евролигу, мы все понимаем, что сезон еще не закончен. Впереди у нас самый большой шаг – приложить все силы, чтобы обыграть ЦСКА, который не так давно доказал, что является сильнейшей командой Европы. И "Химки", и ЦСКА чувствуют усталость, это нормально в конце сезона, но, в целом, мы в хорошей форме, как физической, так и психологической", — подытожил наставник химчан.

Напомним, матч ЦСКА – "Химки" состоится в среду, 5 июня и начнется в 19:30 по московскому времени.