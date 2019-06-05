Джагелка объявил об уходе из "Эвертона", за который играл 12 лет

Английский центральный защитник Фил Джагелка принял решение покинуть ливерпульский "Эвертон", об этом 36-летний футболист, защищавший цвета "ирисок" 12 лет, сообщил через социальные сети.

"Мое путешествие с "Эвертоном" подошло к концу после 12 фантастических сезонов, мне посчастливилось сыграть более 380 игр и быть капитаном клуба в течение шести лет, – написал Джагелка в Instagram. – Все, что я могу сказать – это спасибо всем игрокам, персоналу и нашим удивительным болельщикам".

Напомним, Джагелка перешел в стан "ирисок" из команды "Шеффилд Юнайтед" летом 2007 года за шесть миллионов евро. В составе "Эвертона" он принял участие в 385 играх во всех турнирах, забил 19 мячей и отдал 11 результативных передач. Также на его счету 40 игр и три гола за сборную Англии.