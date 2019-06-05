4 из 22 и 5 из 50: эксперты об открытости министерств и служб

Эксперты Счетной палаты РФ пришли к выводу, что только четыре министерства можно назвать полностью открытыми как с точки зрения доступности информации о них, так и по возможности участия граждан в принятии решений и контролем качества работы.

Авторы проанализировали работу 22 федеральных министерств и 50 федеральных служб по трем категориями: открытость информации, открытость данных и открытый диалог.

Из министерств полностью открытыми назвали МВД, Минкультуры и Минфин и Минэнерго. Среди служб — Ростехнадзор, ФССП, Росавиация, Федеральное медико-биологическое агентство и Федеральная налоговая служба.

Самым закрытым оказалось министерство науки и высшего образования, главное управление спецпрограмм президента РФ и Служба внешней разведки.

Кроме того, отмечается, что государственные корпорации имеют функции органов власти, получая от государства полномочия и значительные субсидии, но требования по открытости и прозрачности, применяемые к органам власти и акционерным обществам, на них не распространяются.

Для повышения открытости государства предлагается создать единый орган и учесть при этом опыт Открытого правительства, которое недостаточно эффективно выполняло роль такого органа, сообщает ТАСС.