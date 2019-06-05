Президент РФ обсудит с китайским лидером Венесуэлу, Иран и Северную Корею

Встреча Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина состоится сегодня в Кремле. Стороны в первую очередь обменяются мнениями о международных проблемах, в том числе о кризисе в Венесуэле, иранской ядерной проблеме и ситуации с Северной Кореей.

Также лидеры двух стран обсудят укрепление торгово-экономического сотрудничества. Уже сейчас реализовано около 30 совместных проектов России и Китая на общую сумму 22 млрд долларов.

Кроме того, Владимир Путин и Си Цзиньпин поговорят о взаимодействии в сфере энергетики и освоении космоса.

После переговоров лидеры России и Китая посетят официальную церемонию передачи Московскому зоопарку двух больших китайских панд, для которых там сделали специальный павильон.

Программа государственного визита Си Цзиньпина продолжится завтра в Петербурге. Там он примет участие в Международном экономическом форуме, сообщает телеканал "Россия 24".