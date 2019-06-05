На Ямале рабочий спас трех человек на пожаре

Рабочий спас людей на пожаре при помощи ковша экскаватора. Сварщик Игорь Няч увидел горящую многоэтажку и людей в черном дыму на третьем этаже.

Он запрыгнул в ковш, поднялся, разбил окна и вытащил из квартиры двух пожилых женщин и маленькую девочку. Об этом рассказал губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на странице в социальной сети.

Как только спасенные оказались в безопасности, Игорь стал помогать пожарным. Возгорание, о котором рассказал губернатор, произошло 29 мая.

Огонь охватил около тысячи квадратных метров жилого дома. Всего из горящего дома были эвакуированы шесть человек, никто не пострадал, сообщает телеканал "Россия 24".