В Петербурге открывается международный экономический форум

Китайские инвестиции станут важной темой обсуждений на Петербургском международном экономическом форуме, который стартует в северной столице в четверг. Он продлится до 8 июня.

Красной нитью через разнообразные мероприятия будет проходить повестка устойчивого развития, которая актуальна как для российской, так и мировой экономики.

Возможно, именно злободневностью дискуссии и объясняется притягательность форума для государственных деятелей и предпринимателей со всего света, сообщает телеканал "Россия 24". Кроме делегации из Поднебесной, возглавляемой председателем КНР Си Цзиньпинем, в город на Неве, как ожидается, приедут более 17 тысяч гостей из 75 государств, а также ведущих международных организаций.

Так называемый нулевой день форума пройдет уже сегодня, участники обсудят различные вопросы малого и среднего предпринимательства, а также другие насущные темы, в том числе стартовавшую в России реформу обращения с отходами.