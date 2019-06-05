Себастьян Феттель: мы намерены еще раз предпринять попытку переломить ход сезона

Четырехкратный чемпион Формулы-1, немецкий гонщик Ferrari Себастьян Феттель поделился ожиданиями от предстоящего этапа "королевских гонок", который пройдет в канадском Монреале.

"Мы намерены еще раз предпринять попытку переломить ход нынешнего сезона. Гран-при Канады должен стать поворотным моментом, – приводит слова Феттеля F1News.Ru. – У нас хорошая машина, но мы продолжаем узнавать ее особенности.

Также Феттель опроверг слухи о том, что он собирается покончить с гонками: "я не собираюсь завершать карьеру. Мне по-прежнему интересно в Формуле-1, у меня есть незаконченные дела в Ferrari".