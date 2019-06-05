Китай впервые запустил ракету с морского космодрома

Китай впервые в истории страны осуществил успешный космический пуск с морской платформы в Желтом море.

Ракета-носитель "Чанчжэн-11" вывела в космическое пространство два космических аппарата и пять коммерческих микроспутников. Национальное космическое управление Китая сообщило, что в ракете нет опасных веществ, и упавшие обломки (а упадут они, по прогнозам, в международные воды в северной части Тихого океана) не могут подвергнуть опасности близлежащие морские районы.

"Чанчжэн-11" — китайская четырехступенчатая космическая ракета. С 2015 по 2019 годы выполнены шесть ее пусков, сообщает РИА Новости.