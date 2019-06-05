Бывший футболист ЦСКА станет игроком итальянским "Удинезе"

Защитник Родриго Бекао, выступавший в прошлом сезоне за ЦСКА, в ближайшее время станет игроком "Удинезе". Бразилец прибыл в Италию для подписания контракта.

Принадлежащий бразильскому клубу "Байя" Родриго Бекао провел прошлый сезон в ЦСКА. Армейцы арендовали футболиста сроком на один год. Армейцы хотели выкупить контракт 23-летнего бразильца, но "Удинезе" предложил более выгодные условия.

В прошлом сезоне Родриго Бекао был игроком основного состава ЦСКА. Бразилец сыграл 36 матчах во всех турнирах и получил 12 желтых карточек.