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5 июня 201908:27

Прекращено уголовное дело в отношении Криштиану Роналду

Прекращено уголовное дело в отношении Криштиану Роналду

Дело в отношении капитана сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду прекращено. Знаменитый футболист обвинялся в изнасиловании, якобы имевшим место в 2009 году.

Рассматривающий дело суд Лас-Вегаса принял решение о прекращении расследования в отношении португальца. Пока неизвестно, сделано ли это по ходатайству истца – гражданки США Кэтрин Майорги, либо стороны договорились о примирении. Адвокаты Криштиану Роналду не стали комментировать подробности дела, сообщает ТАСС.

Осенью прошлого года Кэтрин Майорга подала иск к футболисту. Женщина утверждала, что в 2009 году португалец изнасиловал ее. Тогда она получила за молчание 375 тысяч долларов.

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