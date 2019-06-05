Прекращено уголовное дело в отношении Криштиану Роналду

Дело в отношении капитана сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду прекращено. Знаменитый футболист обвинялся в изнасиловании, якобы имевшим место в 2009 году.

Рассматривающий дело суд Лас-Вегаса принял решение о прекращении расследования в отношении португальца. Пока неизвестно, сделано ли это по ходатайству истца – гражданки США Кэтрин Майорги, либо стороны договорились о примирении. Адвокаты Криштиану Роналду не стали комментировать подробности дела, сообщает ТАСС.

Осенью прошлого года Кэтрин Майорга подала иск к футболисту. Женщина утверждала, что в 2009 году португалец изнасиловал ее. Тогда она получила за молчание 375 тысяч долларов.