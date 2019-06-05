"Наполи" хочет перехватить Лукаку у "Интера"

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукуку может перейти из "Манчестер Юнайтед" не в "Интер", как планировалось, а в "Наполи". Неаполитанцы намерены перехватить футболиста у миланцев.

"Наполи" предлагает Ромелу контракт с годовой зарплатой 10 миллионов евро. "Интер" же готов платить 7,5 миллионов плюс бонусы. За счет такой разницы вице-чемпионы рассчитывают, что 26-летний бельгиец сделает выбор в пользу Неаполя.

В прошлом году Лукаку сыграл за "Манчестер Юнайтед" в 45 матчах и забил 15 мячей. Футболист намерен покииуть самый титулованный клуб Англии и продолжить карьеру в Италии.