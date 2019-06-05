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5 июня 201909:24

Умер бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон

Global Look Press

Бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон скончался в Швеции после непродолжительной болезни. Бывшему главе европейского футбола было 89 лет.

Леннарт Юханссон руководил УЕФА с 1990 по 2007 годы, после чего уступил пост президента французу Мишелю Платини. В этот период была проведена реформа еврокубков. На смену Кубку чемпионов пришла Лига чемпионов, в которой страна могла быть представлена не одой, а несколькими командами. Был упразднен Кубок кубков. Кроме того, в период правления Юханссона вступило в силу правило Босмана, согласно которому был отменен лимит на легионеров из стран ЕС внутри Евросоюза.

В 1998 году Леннарт Юханссон претендовал на пост президента ФИФА. Однако швед проиграл выборы швейцарцу Йозефу Блаттеру.

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