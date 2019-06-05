Представлен новый мяч Лиги чемпионов

УЕФА представил мяч Лиги чемпионов для сезона 2019/20, разработанный Adidas. По мнению специалистов, это лучший футбольный мяч в истории.

Новый мяч обладает прекрасными аэродинамическими свойствами. Кроме того, дизайн мяча очень красив – белые звезды, расположенные на синем фоне.

Мяч будет использоваться во всех матчах предстоящего Лиги чемпионов, за исключением финала. Для решающего матча разрабатывается отдельный мяч, выполненный в цветовых гаммах страны – хозяйки финала.