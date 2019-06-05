Дипломатия панд: в Москву из Китая приехали два бамбуковых медвежонка
После переговоров в Кремле Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин посетят официальную церемонию передачи Московскому зоопарку правительством Китая двух больших панд. Около года назад китайская сторона выступила с инициативой о включении России в проект по исследованию и защите этих редких животных. А передача больших панд произошла в год 70-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. При рождении панды получили имена Диндин и Жуи. Однако китайская сторона дала разрешение переименовать их. Сейчас планируется проведение всероссийского голосования, в ходе которого медведям выберут новые имена, но они тоже будут с китайским "оттенком".
Изначально китайская сторона предложила на выбор две пары панд: одну возрастом семь лет, вторую – до трех лет. В итоге выбор пал на более молодых медвежат. Потому что с ними можно провести больше наблюдений и исследований. Самка Диндин родилась в 2017 году, а самец Жуи — в 2016-м.
Панды не знали друг друга и познакомились только в Москве. На родине животным устроили торжественные проводы. Для Китая это значимое политическое событие, так как панды передаются другим странам в знак дружбы между народами. Медведей отправили на грузовом самолете "Почты России". Весь путь занял 10 часов. Животных в дороге сопровождали ветеринары.
Панда занимает особое место в дипломатии Пекина. Отправка этих животных в различные страны уже стала традицией, которую нередко называют "дипломатией панд". Как регулярная практика панда-дипломатия возникла в 1950-е годы. Всего в период с 1957 по 1983 годы Китай направил 23 панды в 9 стран, в том числе в СССР. Однако в 1985 году правительство Китая перестало дарить панд. Эта практика была заменена на ведение совместных проектов по исследованию и охране редких животных. Россия стала 19-й страной, которая присоединилась к этой международной программе.
Китай отдал нам эту пару панд в аренду на 15 лет. В Московском зоопарке к приезду бамбуковых медведей тщательно готовились. Для панд подготовили просторный вольер общей площадью около 600 квадратных метров. Он разделен на внутреннюю и уличную зоны. Для самца и самки оборудовали по отдельному бассейну, установили приспособления для лазанья и камеру для хранения бамбука. Помимо всего прочего у панд будет много игрушек.
Отдельный пункт — это питание. Большая панда очень прожорливый зверек. В день она съедает около 30 килограммов бамбука. Как считается, раньше панды были плотоядными, но в какой-то момент ген, отвечавший за восприятие пандами вкуса мяса, отключился. И они перешли на бамбук. Так как бамбук низкокалорийный, половину жизни панда тратит на его поедание, вторую половину — на переваривание.
"Питаются они практически одним бамбуком. Подавляющее большинство того, что попадает им на зубы, — это преимущественно бамбук. Причем в разное время года они едят разные части разных видов бамбука. Это очень важно! В одно время года они едят корешки, в другое время года — молодые побеги, свежие", — уточняет журналист-натуралист Александр Хабургаев.
Зоопарк уже заказал для животных свежий бамбук определенных сортов на 33 миллиона рублей. Молодых свежесрезанных побегов бамбука заказано почти 20 тонн. Бамбук повезут из Китая, из города Чэнду в провинции Сычуань. Павильон с пандами торжественно откроется 5 июня, и президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин станут первыми его посетителями.
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