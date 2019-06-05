На космодроме Восточный начали возведение стартового стола для ракеты "Ангара"

На космодроме Восточный начали строить стартовый стол для ракеты "Ангара". Об этом ГТРК "Амур" сообщил руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Генеральный директор компании следит за ходом работ в реальном времени. Видео со строительной площадки поступает напрямую на монитор главы госкорпорации. В настоящий момент рабочие начали копать котлован.

Строительство инфраструктуры для новейшего отечественного носителя вошло во вторую очередь Восточного. На сегодняшний момент на амурском космодроме пока могут запускать только ракеты-носители "Союз". Следующий старт состоится 5 июля в 14:41 по местному времени.

Напомним, ракета "Ангара" относится к семейству экологически чистых носителей трех классов: легкого — "Ангара-1.2ПП", тяжелого — "Ангара-А5" и среднего — "Ангара-А3". Первый пуск "Ангары" с космодрома Восточный запланирован на 2023 год.