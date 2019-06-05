Марадона готов возглавить "Манчестер Юнайтед"

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона считает, что мог бы неплохо тренировать английский "Манчестер Юнайтед". Также аргентинец признался в любви к самому титулованному клубу Англии.

"Моей любимой английской командой был "Манчестер Юнайтед", который тренировал Алекс Фергюсон. Там были собраны замечательные футболисты, выигрывавшие много трофеев. Сейчас "Манчестер Юнайтед" продает много футболок, но нужно выигрывать турниры. Я могу им в этом помочь. Если нужен главный тренер, то я готов занять это место", — заявил Марадона.

Тренерский опыт чемпиона мира 198 года небогат. Дольше всего – два года -Диего руководил сборной Аргентины, которая неудачно выступила на чемпионате мира 2010. В других командах Марадона не задерживался более года. В настоящее время 58-летний аргентинец тренирует мексиканский клуб "Дорадос".