Самолет с российскими туристами совершил нештатную посадку в Барнауле

Следовавший из турецкой Анталии самолет совершил нештатную посадку в аэропорту Барнаула из-за технической неисправности. Никто из 229 пассажиров и семи членов экипажа не пострадал, уточнили в СКР.

По предварительным данным, при заходе на посадку в кабине пилотов Boeing 757-200 авиакомпании Azur Air сработала сигнализация о несимметричном выпуске закрылок. Борт благополучно приземлился в 02:14 по местному времени 5 июня.

Лайнер должен был отправиться в Турцию, но проследовал на стоянку, а туристов посадили на резервный борт авиакомпании, который вылетел в 06:15.