Вокзал для двоих: начальник станции Томск-1 и его зам задержаны за взятки

Начальник железнодорожного вокзала станции Томск-1 и его заместитель задержаны по подозрению во взяточничестве.

Оба они были взяты с поличным сотрудниками УФСБ России по Томской области. На сайте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ сообщается, что деньги они получали систематически — с июля 2017 года по июнь 2019 года. Бизнесмен платил им за незаконное подключение электричества для его магазина на территории вокзала. Общий объем взяток составил 330 тысяч рублей.

В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об аресте фигурантов. Им грозит до 12 лет тюрьмы.