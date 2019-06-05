Глава "Аэрофлота" вошел в Совет управляющих IATA
Генеральный директор компании "Аэрофлот" Виталий Савельев вновь вошел в состав Совета управляющих Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).
В настоящее время IATA объединяет 290 крупнейших авиакомпаний из 120 стран мира, которые обеспечивают 82 процента рынка мировых авиаперевозок.
В Совет IATA входят 30 человек. Места за определенными странами или перевозчиками не закреплены. Для того, чтобы войти в его состав, необходимо соответствовать строгим требованиям. Потенциальный член Совета должен представлять компанию, чьи достижения оказали существенное влияние на развитие мировой гражданской авиации. Кроме того, кандидат должен иметь достаточный вес и влияние, чтобы продвигать инициативы ассоциации, содействуя улучшению ситуации в авиаотрасли.
В этом году в состав Совета наряду с Савельевым вошли руководители крупнейших мировых авиакомпаний – Lufthansa, Air France/KLM, United Airlines, Qatar Airways и других.
Исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев отметил, что присутствие гендиректора "Аэрофлота" в Совете управляющих говорит о значимости авиакомпании на мировом рынке. Мнение членов Совета учитывается при решении IATA наиболее острых проблем, стоящих перед мировой гражданской авиацией.
При этом Пантелеев подчеркнул, что для коллег по авиаотрасли может быть интересен опыт "Аэрофлота" в области цифровых технологий. По данным консалтинговой компании Bain, сейчас авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира.
Кроме того, IATA и "Аэрофлот" тесно сотрудничают в рамках внедрения в авиакомпании так называемой Новой дистрибутивной модели (New Distribution Capability — NDC). Эта система кардинально изменила продажи авиаперевозок. "Аэрофлот" в числе первых мировых авиакомпаний уже получил сертификат NDC высокого третьего уровня.
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