Бывший вратарь "Динамо" может возглавить "Челси"

Маурицио Сарри близок уходу с поста главного тренера "Челси". Итальянского специалиста приглашают в "Ювентус". Преемником Сарри в лондонском клубе может стать португалец Нушу Эшпириту Санту, работающий с "Вулверхэмптоном".

Год назад Нуну Эшпириту вывел "Велверхэмптон" в премьер-лигу. В прошлом сезоне "волки" заняли седьмое место и получили право сыграть в Лиге Европы. Успехи Нуну не остались незамеченными, и он считается одним из кандидатов на пост главного тренера "Челси".

Российским любителям футбола Нуну Эшпириту Санту известен по выступлениям за московское "Динамо". В 2006 голу португалец защищал ворота "бело-глубых". За время, проведенное в России, Нуну выучил русский язык.