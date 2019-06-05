Спасение пожилой американки превратилось в головокружительный аттракцион

В кошмарный аттракцион превратилось спасение 74 летней американки в горах Аризоны — пристегнутая к вертолету люлька для перевозки пострадавших начала бесконтрольно вращаться из-за технической неисправности, сообщает ABC15. Инцидент сняли на видео.

Путешествующая пешком по Аризоне пенсионерка получила травму во время восхождения на пик Пьестева, однако на этом ее злоключения не закончились. Прибывшие на место медики закрепили пострадавшую в корзине Стокса и поднялись в небо на вертолете. Набрать высоту они не успели, поскольку носилки начали вращаться из-за проблем с блокировочным тросом. Все попытки остановить вращение путем снижения высоты успехом не увенчались, напротив, люлька попала в воздушный поток от лопастей винтокрылой машины и раскрутилась до скорости центрифуги.

В конце концов спасателям удалось замедлить вращение и доставить пожилую женщину в госпиталь — после столь сурового испытания у нее были лишь легкая тошнота и головокружение.

Позже представители пожарной службы Финикса признались, что это второй такой случай за последние шесть лет, на протяжении которых они 210 раз эвакуировали пострадавших в прикрепленной к вертолету люльке.