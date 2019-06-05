Зеленский: надо рассказать украинцам, что НАТО это не так страшно

Украина вступит в Североатлантический альянс, когда этот вопрос будет вынесен на референдум и украинцам расскажут, что "НАТО — это не так страшно", заявил украинский президент Владимир Зеленский.

"Вступление в НАТО – это безопасность страны и уровень нашей армии​​​. Нам нужно рассказать украинцам, что такое НАТО, что это не так страшно. Когда украинцы будут все готовы, мы обязательно вынесем этот вопрос на референдум, и Украина обязательно будет в НАТО", — сказал украинский президент.

Ранее он заявлял о намерении провести референдум по вопросу вступления Украины в НАТО. Военной доктриной Зеленского предусматривается руководство армией согласно принципам и стандартам НАТО.

Отмечается, что приоритетом гособоронзаказа Украины станут средства разведки, связи и противовоздушной обороны, передает РИА Новости.

Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что для вступления в альянс Украине необходимо достигнуть ряда критериев, реализация которых потребует много времени. По мнению экспертов, Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.