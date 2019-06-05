СК опубликовал видео ЧП с детским батутом в Тольятти

Следственный комитет обнародовал кадры с камеры наблюдения, запечатлевшей инцидент с батутом в Тольятти, произошедший в минувшую субботу, 1 июня.

На записи видно, как порыв ветра сорвал надувшую конструкцию, где находились дети. В результате инцидента пострадали двое маленьких посетителей аттракциона – 2011 и 2013 года рождения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Следствием уже установлено, что скорость ветра составляла 8 метров в секунду – этого оказалось достаточно, чтобы "побороть" балластную систему, которая оказалась закреплена ненадлежащим образом.

Отметим, что ранее, 30 мая, в Улан-Удэ при схожих обстоятельствах получили травмы пятеро детей, четверо из них были помещены в реанимацию в тяжелом состоянии.

Кроме того, в последнее время несколько инцидентов с батутами произошло в Казахстане – в Костанае и Караганде, где погиб ребенок.