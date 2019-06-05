По факту отказа нижегородской турбазы принять ВИЧ-инфицированных возбуждено дело

Отказ разместить группу из 30 детей и 20 взрослых на турбазе "Новинки" в Богородском районе Нижегородской области вылился в уголовное дело. Его возбудил Следственный комитет России. Отказ турбазы был вызван тем, что персонал турбазы отказался работать с людьми, у которых диагностирован ВИЧ.

Уголовное дело возбуждено по статье 136 Уголовного кодекса России ("Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина"). Отказ в размещении и возврат внесенного за отдых аванса был расценен правоохранительными органами, как дискриминация прав и свобод требующих социальной поддержки общества и государства детей, сообщает "Интерфакс".

Инцидент с отказом произошел 2 июня. Проверку по этому факту проводит управление Роспотребнадзора по Нижегородской области. Здесь для сотрудников базы планируется провести семинар, чтобы рассказать о способах передачи ВИЧ-инфекции.

Дети вместе с родителями должны были заехать на турбазу "Новинки" 7 июня.

Главврач Нижегородского областного центра по борьбе со СПИДом Соломон Апоян пообещал, что детей в сопровождении родителей отправят в расположенное неподалеку другое место отдыха.