Мосгордума согласовала кандидатуру городского прокурора

Прокурором Москвы стал Денис Попов. Его кандидатуру согласовали депутаты Московской городской думы. Соответствующее постановление принято на последнем перед выборами пленарном заседании.

Прежний столичный прокурор Владимир Чуриков был освобожден он должности в декабре 2018 года.

Кандидатуру Попова внес на согласование генпрокурор РФ Юрий Чайка, сообщает "Интерфакс". На заседании спикер столичного парламента Алексей Шапошников отметил, что Попов имеет большой опыт работы в Москве и регионах и хорошо знаком со столичной спецификой. По его словам, одной из основных задач взаимодействия городской думы с прокуратурой Москвы остается совершенствование столичного законодательства.

Денис Попов родился в 1972 году в Свердловске. Окончил Российскую правовую академию Минюста РФ. Работал в органах прокуратуры Москвы, затем был первым зампрокурора Тульской области. С ноября 2015 года — прокурор Республики Хакасия. В феврале 2018 года возглавил прокуратуру Дагестана.