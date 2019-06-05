ФИФА увеличит количество участников чемпионата мира

В чемпионате мира 2026 года примут участие 48 команд. Это решение было принято на проходящем в Париже конгрессе ФИФА.

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил об увеличении числа участников чемпионата мира с 32 команд до 48. "ФИФА приняла решение увеличить число участников чемпионата мира с 32 до 48. Мы не будем этого делать в 2022 году. 48 команд будут играть в 2026. Это необходимо, в ФИФА входят 211 национальных ассоциаций. Мы хотим, чтобы весь мир был представлен на чемпионате мира. Теперь появятся 16 дополнительных стран. Они нужны нам, чтобы футбол охватывал мир, а мир представлял футбол".

Чемпионат мира 2026 пройдет сразу в трех странах – Мексике, США и Канаде. Это решение быо принято в прошлом году на московском конгрессе ФИФА.