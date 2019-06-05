Самолет председателя КНР приземлился в Москве

В Москву прилетел председатель КНР Си Цзиньпин. Его самолет приземлился в московском аэропорту "Внуково-2". Госвизит лидера Китая продлится с 5 по 7 июня. Это первый зарубежный визит Си Цзиньпина после избрания на должность председателя КНР в марте 2018 года. В прямом эфире прибытие китайской делегации во главе с Си Цзиньпином транслировал телеканал "Россия 24".

Во Внукове Си Цзиньпиня встречали министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов, замглавы МИД России Игорь Моргулов, посол Китая в Москве Ли Хуэй, посол России в Пекине Андрей Денисов и директор Департамента госпротокола российского МИДа Игорь Богдашев.

В Москве Си Цзиньпин вместе с президентом России Владимиром Путиным посетят Московский зоопарк. Сюда прибывает пара панд из Китая. Бамбуковые медведи символизируют приоритетный вектор китайской дипломатии. В программе изучения панд участвуют 19 стран.

Си Цзиньпин в Санкт-Петербурге примет участие в международном экономическом форуме как почетный гость. Он выступит на пленарной сессии.

В ходе переговоров китайского лидера в России планируется обсудить развитие энергетического сотрудничества, инфраструктуры, торгово-финансовые отношения двух стран, сотрудничество в космосе, создание совместного широкофюзеляжного самолета и тяжелого вертолета. Во время визита будут подписаны три десятка соглашений. В том числе заявление об укреплении стратегической стабильности. Кроме того, в Москве и Петербурге будет обсуждаться сопряжение строительства Евразийского экономического союза с китайской инициативой "Один пояс, один путь" и ситуация на Корейском полуострове.