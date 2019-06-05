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5 июня 201912:54

Житель Обнинска через счета фиктивных компаний обналичил почти миллиард рублей

ГТРК "Калуга"

Житель Обнинска занимался незаконной банковской деятельностью. За 4 года мужчина вывел с помощью счетов созданных им фиктивных организаций порядка 950 миллионов рублей. За услуги по незаконному транзиту и обналичиванию средств злоумышленник заработал около 28 миллионов рублей, передает ГТРК "Калуга".

Известно, что преступник осуществлял мошенническую деятельность с 2012 по 2015 годы. За этот период он успел зарегистрировать несколько коммерческих компаний и начал работу с клиентами, которые пользовались его услугами для сокрытия своих доходов от контроля налоговых органов. Предприниматели переводили средства деньги на счета "липовых" фирм за несуществующие услуги. После чего мужчина обналичивал деньги и передавал их заказчикам за вычетом своих "комиссионных".

Суд признал 42-летнего жителя наукограда виновным в незаконном ведении банковской деятельности. Мужчина получил два года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года, а также 800 тысяч рублей штрафа.

Текст: ГТРК "Калуга"

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