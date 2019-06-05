Трубоочиститель вместо воды: день перед 72-летием стал для Алибасова решающим

Поклонники Бари Алибасова переживают за его здоровье. Завтра, 6 июня, известному продюсеру и музыканту, основателю группы "На-На" исполняется 72 года, но накануне дня рождения он внезапно попал в реанимацию НИИ имени Склифосовского в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что Алибасов по ошибке выпил вместо воды (или сока) неизвестное вещество (предположительно, жидкость для прочистки труб) и получил сильнейший ожог пищевода.

В справочной клиники сообщили, что продюсер находится в токсикореанимации, температура тела у него 36,9.

Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин, со своей стороны, подтвердил, что состояние артиста тяжелое, но он в сознании, а минувшая ночь была определяющей.

По его словам, "это уже достаточно хороший прогноз" с учетом диагноза 4-я степень ожога желудка, ожог пищевода и ожог дыхательных путей.

"Он борется с недугом, поэтому есть вероятность, что прогнозы будут положительными", — сказал Горжанкин "Интерфаксу".

Завкафедрой токсикологии, экстремальной и водолазной медицины СГЗМУ имени Мечникова Виктор Шилов, комментируя РИА Новости состояние Алибасова, отметил, что справиться с ожогом и интоксикацией после отравления прижигающей жидкостью можно за месяц.

Однако, по его словам, последствия этого могут еще долго. Шилов пояснил, что любое отравление прижигающей жидкостью – это реанимационный диагноз.

В результате у пациента начинается общая интоксикация, поскольку жидкость всасывается в кровь, рассказал эксперт.

По этой причине сначала пациентом занимаются токсикологи, а затем — хирурги, потому что на месте тяжелых ожогов образуются рубцы, которые могут перекрыть пищевод.

Шилов предположил, что в зависимости от степени тяжести состояния Бари Алибасова ему либо нужно будет делать операцию, либо искать другие методы лечения.

Сказаться на перспективах выздоровления могут и другие факторы – например, есть ли у пациента другие заболевания.

В "Инстаграме" артиста всего день назад было опубликовано фото с супругой Лидией Федосеевой-Шукшиной в Железноводске. Сейчас под снимком поклонники пишут комментарии с пожеланиями скорейшего выздоровления.

На днях Алибасов и Федосеева-Шукшина были гостями программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым", в которой знаменитые артисты поделились со зрителями историей своей любви.