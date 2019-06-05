Пушкин в Шереметьеве декламирует стихи по книжке с QR-кодом

В Шереметьеве открыли памятник Александру Пушкину, чье имя было недавно присвоено аэропорту в рамках проекта "Великие имена России". 6 июня исполняется 220 лет со дня рождения поэта. Памятник, автором которого стал Александр Бурганов, установили в атриуме зоны вылета терминала E.

В церемонии открытия принял участие министр культуры Владимир Мединский, сообщает "Россия 24". Он рассказал, что у скульптуры есть секрет: на корешке переплета книги, которую держит поэт, есть QR-код. Пассажиры могут скачивать с помощью него произведения Пушкина в аудиоформате.

Мединский отметил, что проект "Великие имена России" — современный и своевременный. По его словам, "он позволит использовать воздушные ворота нашей страны для популяризации нашей богатой, великой истории и культуры".

31 мая президент Владимир Путин подписал указ о присвоении имен 44 российским аэропортам. Шереметьево стал первым российским аэропортом, который провел торжественные мероприятия в рамках проекта "Великие имена России".