Курбан Бердыев покинет "Рубин"

Курбан Бердыев в ближайшее время покинет пост главного тренера казанского "Рубина". Это решение было принято после встречи Бердыева с руководством клуба.

Разговоры об уходе Бердыева из "Рубина" начались еще до окончания чемпионата России. Причиной назывались разногласия по зарплате. Сам тренер никак не комментировал подобную информацию. Но после встречи с руководством клуба, 67-летний специалист принял решение покинуть клуб, сообщает "Спорт-Экспресс".

Курбан Бердыев – самый успешный тренер в истории казанского клуба. Под его руководством казанцы дважды выигрывали чемпионат России – в 2008 и 2009 годах, завоевывал Кубок (2011/12) и дважды Суперкубок (2010, 2012) страны.