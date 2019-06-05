Джанни Инфантино переизбран президентом ФИФА с помощью аплодисментов

Швейцарец Джанни Инфантино переизбран президентом ФИФА на проходящем в Париже конгрессе организации. Инфантино возглавляет мировой футбол с 2016 года.

Впервые в истории ФИФА, было решено отказаться от процедуры бумажного голосования. 49-летний Инфантино был переизбран на четырехлетний срок посредством аккламации. Кандидатура действующего президента была поддержана громкими аплодисментами.

Джанни Инфантино занял пост президента в 2016 году после внеочередных выборов главы организации. Он заменил своего соотечественника Йозефа Блаттера.