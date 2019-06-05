Павел Дацюк вернется в "Автомобилист"

Нападающий Павел Дацюк проведет следующий сезон в Автомобилисте". В ближайшее время олимпийский чемпион Пхенчхана подпишет контракт с клубом, где начинал свою карьеру.

Контракт Павла со СКА истек, но 40-летний Дацюк не собирается завершать карьеру игрока. Хоккеист неоднократно говорил, что хотел бы закончить выступления именно в Екатеринбурге. Согласно информации РИА Новости в ближайшее время Дацюк подпиет с "Автомобилистом" контракт сроком на один год.

Воспитанник "Автомобилиста" Павел Дацюк с 2001 по 2016 годы выступал в НХЛ за "Детройт Ред Уингз". В 2016 Павел вернулся в Россию и играл за СКА.