Ревнивец из Ессентуков камнем забил возлюбленную и уснул рядом с ее телом

Трагически завершилась ссора подвыпивших возлюбленных в одном из баров Ессентуков: 25-летний Отелло, заподозривший сожительницу в изменах, забил ее до смерти посреди улицы, а затем уснул рядом с телом. Камера наблюдения зафиксировала момент убийства.

ЧП произошло поздним вечером 1 июня, а ему предшествовал поход в питейное заведение. Изрядно выпив, молодой человек начал предъявлять претензии своей 29-летней пассии, а та, устав от обвинений, спешно покинула бар. Ревнивец нагнал ее и принялся избивать, причем не только руками и ногами, но и камнем. В довершение он прыгал на теле, а затем уснул рядом с ним.

Утром предполагаемого убийцу и его жертву обнаружил случайный прохожий, который и вызвал полицейских. Молодой человек отрицал свою причастность, но записи с камеры наблюдения говорили об обратном.

Взятому под стражу ревнивцу грозит до 15 лет лишения свободы по статье "Убийство".