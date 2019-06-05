Женщина сбила школьника, перебегавшего улицу по переходу в Красноярске. Видео

Полицейские обнародовали кадры дорожно-транспортного происшествия с участием несовершеннолетнего, произошедшего в минувший понедельник, 3 июня, на улице Шевченко в Красноярске.

Женщина, находившаяся за рулем автомобиля Ssang Yong, не заметила юного пешехода, попытавшегося бегом пересечь проезжую часть по "зебре".

Машина сбила школьника, который получил травмы и был госпитализирован.