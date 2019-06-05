Хоккейный клуб "Северсталь" подписал контракт с чешским защитником Либором Шулаком

Хоккейный клуб "Северсталь" подписал контракт с защитником чешской сборной Либором Шулаком. Ранее он играл за океаном в составе американской хоккейной команды Detroit Red Wings, входящей в Национальную хоккейную лигу. В ближайшее время спортсмен перредет в Череповец, сообщает ГТРК "Вологда".

Напомним, в прошлом сезоне он выступал за фарм-клуб Grand Rapids в рамках Американской хоккейной лиги. Однако часто участвовал за чешскую сборную на различных турнирах. В том числе провел две игры на ЧМ-2017. И 8 игр на Чемпионате мира по хоккею с шайбой 2018 года.