В Музее Победы открылась выставка "Второй фронт"

В Музее Победы открылась уникальная выставка "Второй фронт". Международный проект посвящен 75-летию открытия войсками союзников Второго фронта в Европе 6 июня 1944 года.

На выставке освещаются основные этапы создания Антигитлеровской коалиции, высадку союзных войск в Западной Европе и обеспечение поставок по ленд-лизу. Значительное место уделено знаменитой встрече советских и американских войск на Эльбе в Германии.

На экспозиции представлены около 200 раритетов из фондов Музея Победы, личных коллекций потомков прославленных полководцев Великой Отечественной, Музея военной авиации им. Шеннолта (г. Монро, Луизиана, США) и Национального музея Военной истории (Люксембург).

Посетителям покажут обмундирование и вооружение 69-й дивизии Армии США и 58-й гвардейской дивизии Красной Армии, встретившихся в апреле 1945 года. Среди уникальных экспонатов – личные вещи командующего 1-м Украинским фронтом маршала Ивана Конева, вручавшего орден Суворова американскому генералу Омару Брэдли, участнику открытия Второго фронта.

На выставке также будут представлены личные вещи адмирала Николая Харламова, сыгравшего важнейшую роль в создании и проведении арктических конвоев. Он был единственным моряком на дипломатической службе в нашей истории.

Николай Харламов родился в деревне в Брянской области в 1905 году. В 1922 поступил в Военно-морское училище им Фрунзе в Петрограде, параллельно учился в юридической академии и на курсах командиров в училище им. Рошаля. Службу начал на Черноморском флоте. В 1940-м окончил курсы подготовки старшего командного состава в Москве, получил звание контр-адмирала. В мае 1941-го Харламов стал начальником боевой подготовки ВМФ.

В июле 1941 года он был назначен главой Военной миссии СССР в Великобритании и оставался на этом посту до октября 1944-го. Харламов внес большой вклад в открытие Второго фронта, а также во включение СССР в систему ленд-лиза.

В своей работе Харламов проявил уникальные качества моряка, дипломата и разведчика. Харламов строго следил за качеством поставок по ленд-лизу: запрещал принимать на корабли ремонтированную или неподходящую для боевых погодных условий технику, выбивал догрузку транспортников, чтобы не ходили полупустыми. Наладил систему пребывания и обучения иностранной техникой советских офицеров.

По заданию Ставки Главнокомандующего адмиралу удалось организовать кампанию по формированию общественного мнения в Великобритании, которое вынудило руководство страны ускорить подготовку операции по открытию Второго фронта, несмотря на колоссальное сопротивление английской аристократии. Именно Харламов в условиях особой секретности был приглашен в качестве официального наблюдателя от СССР за высадкой союзных войск в Нормандии.