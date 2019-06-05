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5 июня 201914:15

Бабушкин возглавил Астраханскую область вместо Морозова

kremlin.ru

Губернатор Астраханской области Сергей Морозов ушел со своего поста. Владимир Путин принял его отставку и назначил на должность временного исполняющего обязанности главы региона Игоря Бабушкина, сообщает пресс-служба Кремля.

Игорь Бабушкин – офицер вооруженных сил. Он служил в армии с 1992 по 2012 годы. Награжден Орденом Мужества. С 2013 по 2018 годы он занимал должность заместителя главы Росимущества. После чего был назначен полномочным представителем президента в Северо-Кавказском федеральном округе.

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