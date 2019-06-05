Воздушный шар с туристами упал на западе Германии

Два человека получили серьезные травмы во время падения воздушного шара при посадке в западной части Германии, сообщает RTL.de.

ЧП произошло около девяти часов вечера 4 июня в Марсберге в земле Северный Рейн-Вестфалия. В нескольких метрах от земли воздухоплавательное средство начало вращаться вокруг своей оси, а после столкновения с твердой поверхностью корзина несколько раз перевернулась.

На борту находились 10 пассажиров и 64-летний пилот, несколько человек получили ожоги от горелки, двое из них были доставлены на вертолете в больницу в критическом состоянии.

Причины крушения воздушного шара пока не называются, полиция занимается расследованием инцидента.